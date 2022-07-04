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Güney Kore'de Ulusal Meclis'in yeni başkanı seçildi

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Güney Kore'de Ulusal Meclis'in yeni başkanı seçildi

Güney Kore Parlamentosu, ana muhalefet partisi Milletvekili Kim Jin-pyo'yu Ulusal Meclis'in başkanı seçti.

Güney Kore Parlamentosu, ana muhalefet partisi Milletvekili Kim Jin-pyo'yu Ulusal Meclis'in başkanı seçti.

Kim Jin-pyo'nun, Parlamentoda Meclisin yeni başkanı olarak belirlendiği seçimde ayrıca iki başkan yardımcısı seçildi.

Ana muhalefetteki Demokrat Partiden (DP) Kim Young-joo ve iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Chung Jin-suk başkan yardımcıları oldu.

Kim Jin-pyo, Mayıs 2024'e kadar görevde kalacak.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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