Güney Kore'de Ulusal Meclis'in yeni başkanı seçildi Güney Kore Parlamentosu, ana muhalefet partisi Milletvekili Kim Jin-pyo'yu Ulusal Meclis'in başkanı seçti. Güney Kore Parlamentosu, ana muhalefet partisi Milletvekili Kim Jin-pyo'yu Ulusal Meclis'in başkanı seçti. Kim Jin-pyo'nun, Parlamentoda Meclisin yeni başkanı olarak belirlendiği seçimde ayrıca iki başkan yardımcısı seçildi. Ana muhalefetteki Demokrat Partiden (DP) Kim Young-joo ve iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Chung Jin-suk başkan yardımcıları oldu. Kim Jin-pyo, Mayıs 2024'e kadar görevde kalacak. AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel Milletvekili Güney Kore Güncel Haberler

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