GÖZDE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ - Haberler

İzmir'in Dikili ilçesinde, kaçırıldığı öne sürülen ve dün akşam jandarma ekiplerince bulunarak Sevgi Evi'ne yerleştirilen Gözde U. (15), bugün yakınlarına teslim edildi. Sevgi Evi'ne gelen baba Serkan U. ve amca Seyran U., Gözde U.'yu teslim aldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, Gözde U.'nun 2,5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan ve bir daha dönmeyen kuzeni Buket U.'nun bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel