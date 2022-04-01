Gölcük Yeni Sanayi Camisi törenle ibadete açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yapımı tamamlanan Yeni Sanayi Camisi, ibadete açıldı.

Çiftlik Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde caminin açılışında, cuma namazının kılınmasının ardından, İlçe Müftüsü Emin Yılmaz, Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, yaptığı konuşmada, 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssünün Gölcük olduğunu vurgulayarak, o dönem yaşanan acıları hatırlattı.

"Depremde çöken, sadece binalar olmadı. Aslında umutlarda çökmüştü." diyen Işık, şunları kaydetti:

"Halkı kısa sürede kendini toparlayarak ve Gölcük'ün yöneticileri ile el ele vererek küllerinden yeni doğdu. Bugün ilçe yöneticilerimiz yaptıkları güzel hizmetleri ile Yeni Sanayi Sitesi yanında Yeni Sanayi Camisini yaparak hizmete açtılar. Bizim için en önemli 2 unsurlarımız var. Bunlardan biri istihdam biri de maneviyattır. Maneviyatımız ve iş istihdamı olmayınca mutlu olamayız. Bugün burada bu güzel ve ramazan ayına girerken Yeni Sanayi Camimizi ibadete açtık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın da caminin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu geceden itibaren mübarek ramazan ayının ilk gecesidir. Bugün ibadete açacağımız camimizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Caminin ibadete açılışı mübarek ramazan ayına denk geldi. Çok güzel bir hizmetin olması beni mutlu etti. Bu hizmette, başta önceki dönem Gölcük Belediye Başkanımız Mehmet Ellibeş, Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener ve katkı sunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Sinan Cihan'ın okuduğu dualarla cami ibadete açıldı.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İlçe Müftüsü Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener ve vatandaşlar katıldı.