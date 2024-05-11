Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda 2024?

Bir zamanların korkulan boksörlerinden Mike Tyson yıllar sonra Jake Paul maçı için ringelere dönüyor. Uzun bir süredir sporseverlerin beklediği organizasyon öncesinde "Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?" sorusu sorgulanmaya başladı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman oynanacak?

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak.Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

MÜSABAKANIN KURALLARI AÇIKLANDI

Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.

Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.

MİKE TYSON KİMDİR?

Michael Gerard Tyson (popüler ismiyle Mike Tyson, 30 Haziran 1966), 1985-2005 yılları arasında kariyer yapmış eski bir Amerikalı profesyonel boksör. 1987'den 1990'a kadar, dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü; WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alan ve bunları art arda birleştiren tek boksör oldu. Boks geçmişlerinde, tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanımlanmaktadır.