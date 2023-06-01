Gezi Parkı olaylarının 10. yılında Ankara'da eylem; 28 gözaltı

ANKARA'da, Gezi Parkı olaylarının 10'uncu yılında Kızılay Meydanı'nda hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için eylem düzenlendi. Eyleme izinsiz katılarak slogan atan 28 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük, Gezi Parkı olaylarının 10'uncu yıldönümü nedeniyle Kızılay'da saat 17.30'da düzenlenen eylemde bir araya geldi. Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük'ün ve yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde, 'Ethem yoldaş ölümsüzdür' sloganları atıldı. Daha sonra basın açıklamasının ardından eylem sona ererken, izinsiz slogan atan gruba polis müdahale etti, 28 kişi gözaltına alındı.