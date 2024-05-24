Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: 'Türkiye, Tokyo Olimpiyatları'nda tarihinin en yüksek başarısını elde etti'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye, madalya ve katılım olarak Cumhuriyet tarihindeki en yüksek başarıya imza atmış oldu. Paris 2024 Olimpiyatları'nda da sporcularımız, o heyecanla, motivasyonla Türkiye'mizi temsil edecek, bayrağımızı dalgalandıracak ve İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya okutmuş olacak." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katılan Eminoğlu, Bakanlık olarak 81 ilde faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.

Amaçlarının hiçbir ayrım yapmadan gençlerin sporda, sanatta, teknolojide, bilimde, her alanda donanımlı şekilde yetişmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun için bir mücadele içerisindeyiz. Bu anlamda Türkiye'nin dört bir tarafında, 81 ilimizde sayıları 500'e yaklaşan gençlik merkezlerimiz var. İçerisinde Deneyap atölyeleri başta olmak üzere atölyelerde sanatsal, müzikal, birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde gençlik kamplarımız var. Bu kamplarımızda her yıl yüz binlerce gencimizi misafir ediyoruz. Bu yıl da 24 Haziran itibarıyla gençlerimizi kamplarımıza almaya başlayacağız. Türkiye genelinde yaklaşık 50 farklı kamp alanımızda bu seneki hedefimiz, 300 bine yakın gencimizi kamplarımızda misafir etmek. Yine Türkiye genelinde 10 binin üzerinde tesisimizle gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz."

Eminoğlu, üniversite gençliğiyle ilgili de çalışmalar yaptıklarına değinerek, sayıları 900'e, kapasitesi ise 1 milyona yaklaşan yurtlarda öğrencileri misafir ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin ilk kez 1924 yılında Paris Olimpiyatları'na katıldığını aktaran Eminoğlu, "İşte bundan tam 100 yıl sonra tekrar Paris Olimpiyatları'na katılıyoruz. Bir taraftan da bunların hazırlıkları devam ediyor. Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye, madalya ve katılım olarak Cumhuriyet tarihindeki en yüksek başarıya imza atmış oldu. Paris 2024 Olimpiyatları'nda da sporcularımız, o heyecanla, motivasyonla Türkiye'mizi Paris'te temsil edecek, bayrağımızı dalgalandıracak ve İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya okutmuş olacak." diye konuştu.

Eminoğlu, programın sonunda gençlerin sorularını yanıtladı.