Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi Sempozyumu İstanbul'da Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen "Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu" ikinci gününde devam ediyor.

Taksim'deki bir otelde dün başlayan ve açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın yaptığı sempozyumda, basın mensuplarının Gazze savaşındaki hakikat mücadelesi, doğru bilgiye erişim ile gazeteci güvenliği değerlendirilirken, bu konularda uluslararası medyanın rolü ele alınıyor.

Birçok ülkeden uluslararası medya mensuplarının konuşmacı olduğu sempozyumda, dezenformasyonla küresel mücadelenin önemi de vurgulanıyor.

İlk gününde gerçekleşen oturumlarda "Çatışma Alanlarında Gazeteci Güvenliği ile Gazetecilere Yönelik Baskı ve Sindirme Girişimleri", "İsrail- Filistin Çatışmasında Uluslararası Medyanın Rolü: Taraflılık, Manipülasyon ve Sansür" ile "Dijital Medyanın İllüzyonist Yüzü: Filistin Davasına Bakış" başlıklarının konuşulduğu sempozyumun bugünkü oturumlarında "Hakikate Yönelik Baskı ve Sindirme: Dezenformasyonla Küresel Mücadele" ile "Küresel Kamuoyu ve Sivil Toplum: Medyanın Kitleleri Harekete Geçirme Gücü" konuluları ele alınacak.

Sempozyum, uluslararası basın ve katılımcılara yönelik "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" gezisiyle bugün sona erecek.