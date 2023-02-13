Gazze'de Halk Türkiye ve Suriye'deki Depremzedeler İçin Kan Bağışında Bulundu

Gazze halkı, Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremlerde yaralananlara yardımcı olmak amacıyla Pazar günü kan bağışı kampanyası düzenledi.

Gazze halkı, Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremlerde yaralananlara yardımcı olmak amacıyla Pazar günü kan bağışı kampanyası düzenledi.

"Tek Vücut" temalı bağış kampanyası, bir sivil toplum kuruluşu olan Yetimler İçin Umut Derneği öncülüğünde, Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın işbirliği ile düzenlendi.

2. SES (Arapça): LYAD AL-MASRI, Yetimler İçin Umut Derneği yetkilisi:

"Yetimler için Umut Derneği bu yardım kampanyasıyla Müslümanların kardeş olduğunu gözler önüne sermiştir. Türkiye ve Suriye'de yaşananlar tüm Arap ve İslam ülkelerini etkiledi. Bu yardım Filistin halkının ve Gazze Şeridi'nin dayanışma ruhuna ışık tutuyor. Suriye ve Türkiye'deki kardeşlerimizle birlikte, Suriye ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz."

73 kişiden oluşan Filistinli kurtarma ekibi, iki ülkedeki yardım çalışmalarına destek vermek üzere Perşembe günü Batı Şeria'dan ayrılarak Türkiye ve Suriye'ye gitmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)