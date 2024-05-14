Gazze'de Çocuk Olmak Sergisi Amasya'da Açıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin, Filistin'de İsrail'in zulmünü anlatan resimlerinin yer aldığı "Gazze'de Çocuk Olmak" sergisi açıldı.

Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sergiyi gezen Büyükkaymakcı, Filistin'deki zulmü anlatan resimlerin yer aldığı bir sergiye katıldıklarını belirterek, "Bu resimler, Filistinli çocukların yaşadığı zorlukları ve acıları gözler önüne seriyor. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.