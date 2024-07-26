Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan "SearchGPT"yi test ettiğini duyurdu. Birçok kişi, SearchGPT'nin ne olacağını ve nasıl kullanılacağını merak ediyor. Peki, SearchGPT nedir? SearchGPT nasıl kullanılır, özellikleri neler?

SEARCHGPT NEDİR?

SearchGPT, OpenAI'nin doğal dil işleme yeteneklerine sahip gelişmiş bir arama motorudur. Bu teknoloji, kullanıcıların doğal dilde yazılmış soruları anlayarak, doğru ve ilgili bilgileri sağlayan yanıtlar üretir.

SEARCHGPT NASIL KULLANILIR?

SearchGPT, geleneksel arama motorlarından farklı olarak daha insana benzer bir şekilde sorulara yanıt verebilir ve karmaşık bilgi taleplerini karşılayabilir.