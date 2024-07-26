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SearchGPT nedir? SearchGPT nasıl kullanılır, özellikleri neler?

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SearchGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka modelidir. Kullanıcıların belirli bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlar. Bu model, geniş bir konu yelpazesinde doğru ve ayrıntılı bilgi sağlayabilir. İster genel bir konu hakkında bilgi arayın, ister belirli bir sorunuzun yanıtını bulun, SearchGPT size yardımcı olabilir. Bu teknoloji, kullanıcıların bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlar.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan "SearchGPT"yi test ettiğini duyurdu. Birçok kişi, SearchGPT'nin ne olacağını ve nasıl kullanılacağını merak ediyor. Peki, SearchGPT nedir? SearchGPT nasıl kullanılır, özellikleri neler?

SEARCHGPT NEDİR?

SearchGPT, OpenAI'nin doğal dil işleme yeteneklerine sahip gelişmiş bir arama motorudur. Bu teknoloji, kullanıcıların doğal dilde yazılmış soruları anlayarak, doğru ve ilgili bilgileri sağlayan yanıtlar üretir.

SearchGPT nedir? SearchGPT nasıl kullanılır, özellikleri neler?

SEARCHGPT NASIL KULLANILIR?

SearchGPT, geleneksel arama motorlarından farklı olarak daha insana benzer bir şekilde sorulara yanıt verebilir ve karmaşık bilgi taleplerini karşılayabilir.

SearchGPT nedir? SearchGPT nasıl kullanılır, özellikleri neler?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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