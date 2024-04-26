Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu satışı yapan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında, sokak ortasında uyuşturucu satışı yapıldığına dair paylaşılan görüntüleri inceledi.
Merkez Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli İ.A'yı (26), Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evine düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Evdeki aramada 26 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin benzer ve farklı suçlardan 14 kaydının olduğu tespit edildi.
İ.A. polisteki işlemleri sonrası "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.