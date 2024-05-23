Gaziantep'te lise mezuniyet töreninde balon patlaması: 8 öğrenci yaralandı
Gaziantep'te Ayıntap Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonlar patladı. Patlama sonucu 8 öğrenci hafif yaralandı. Yaralı öğrencilerden 6'sı ayakta tedavi edilirken, 2'si hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonların patlaması sonucu 8 öğrenci hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'ndeki Ayıntap Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.
Kutlamalar sırasında helyum gazı dolu balonlar henüz öğrenilemeyen nedenle patladı.
Patlama sonucu vücutlarında yanık oluşan 8 öğrenciden 6'sı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi, 2'si Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı.