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Gaziantep'te İnşaat İşçisi Ekskavatör Kazasında Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşaat alanında çalışan İmam Yıldırım, ekskavatörün çarpması sonucu duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, ekskavatör ile duvar arasına sıkışan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Kızılcankent Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında çalışan İmam Yıldırım (50), ekskavatörün arkasından geçtiği sırada kendisine çarpan iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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