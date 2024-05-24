Gaziantep'te İnşaat İşçisi Ekskavatör Kazasında Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, ekskavatör ile duvar arasına sıkışan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Kızılcankent Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında çalışan İmam Yıldırım (50), ekskavatörün arkasından geçtiği sırada kendisine çarpan iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.