Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki 19 farklı hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda inceleme ve araştırma yapan ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 15 şüpheli serbest bırakıldı. AA / Fırat Özdemir - Güncel Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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