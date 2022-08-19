Gaziantep haber! Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Gaziantep haberi... Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gaziantep'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 7 yakalama emri ile benzer suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç, Konak Mahallesi'nde yakalandı. N.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Adsız Günebakan Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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