GAZİANTEP - Okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Bekçinin şüpheliyi yakalaması Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Zanlının okul bahçesinde yakalanıp gözaltına alınması bekçilerin yaka kamerasına yansıdı GAZİANTEP - Gaziantep'te bir okulda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bekçinin şüpheliyi yakalaması Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Zanlının okul bahçesinde yakalanıp gözaltına alınması bekçilerin yaka kamerasına yansıdı GAZİANTEP - Gaziantep'te bir okulda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesinde görev yapan bekçiler, bir okuldan meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli M.B.B'yi suçüstü yakaladı. Yapılan kimlik sorgulamasında 19 suç kaydı bulunan zanlı, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan zanlının okul bahçesinde yakalanıp gözaltına alınması bekçilerin yaka kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP - Okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.