Gavur Gölü'nde kartpostallık görüntüler - Haberler

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Gavur Gölü'nde kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gavur Gölü'nde kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş'ta bir doğa harikası olan Gavur Gölü muhteşem güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Kahramanmaraş'ta bir doğa harikası olan Gavur Gölü muhteşem güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Türkoğlu ilçesi Minehöyük Mahallesi'nin hemen yanında yer alan Gavur Gölü, binlerce canlı için bir yaşam alanı oluyor.

Prof. Dr. Durmuş Öztürk, kuş cenneti ve bir ekosistem olarak çeşitli canlıların yaşamına imkan sunan bu alanın korunarak ve geliştirilmesinin öneminin büyük olduğunu söyledi. Öztürk, "Gavur Gölü bir doğa harikası. Gezilip görülmesi gereken yerler arasında muhteşem bir yer. Buranın korunması ve geliştirilmesi gerek" dedi.

(Fazilet Çomruk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş, Güncel, Haberler

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