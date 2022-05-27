Fulya'da öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi: Uzaklaştırma kararı aldırmışlardı - Haberler

ŞİŞLİ Fulya Mahallesi'nde ev arkadaşının eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın, "Çocuklar sabah işe giderken, adam ya kapıda beklemiş ya da zorla içeri girmiş. Onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. Yakın zamanda bitti o uzaklaştırma kararı. Komşular sesleri duyunca bağırmışlar, o sırada silah sesleri duyulmuş. Kapıyı da arkadan kilitlemiş. Bir de not bırakmış 'Yaşadığımı yaşadım' gibi bir şey yazmış" dedi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis incelemesi sonucu Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ömer Akın'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın geldi. Ömer Akın'ın Gebze'de defin edileceği öğrenildi.

"SABAH İŞE GİDERKEN KAPI ARKASINDA BEKLEMİŞ YA DA ZORLA GİRMİŞ"

"ARALARINDA DUYGUSAL BİR DURUM YOK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel