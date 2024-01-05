Üye Girişi
Haberler

Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesine sevk edildi. Talu çifti, haklarındaki iddiaları reddetti.

İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu adliyeye sevk edildi.

Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Talu çiftinin haklarındaki iddiaları reddettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Dolandırıcılık Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title