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SANKO Okulları Öğrencileri Gazi Oyunları'nda Başarı Kazandı

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SANKO Okulları öğrencileri, SANKO Holding Kurucusu Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2. Gazi Oyunları'nda üç kupa kazandı. Beril Tanrıtanır birinci, Yaprak Ece Tunçel ikinci ve Ali Emre Simitçi üçüncü olarak madalya kazandı.

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle SANKO Holding Kurucusu merhum Sani Konukoğlu anısına organize edilen "2. Gazi Oyunları"nda üç kupa kazandı.

Olimpik Havuzda düzenlenen yarışlara, SANKO Okullarından Irmak Karagüzel, Derin Konukoğlu, Arya Sakıcı, Mira Mazıcıoğlu, Ayşe Çetindağ, Arya Dora Yener, Selin Sakmak, Zehra Tümer, Hande Abar, Ali Adil Yüksel ve Emir Çayırlı, Azra Aksoy, Irmak Zehra Kökmen, Yaprak Ece Tunçel ve Tuna Karakuş, Kadirhan Sağlam, Ali Emre Simitçi, Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan ve Duru Kayın katıldı.

100 metre serbest kategoride SANKO Okulları öğrencisi Beril Tanrıtanır "Genç Kızlar Kategorisi"de birinci, Yaprak Ece Tunçel "Yıldız Kızlar Kategorisi"nde ikinci, Ali Emre Simitçi ise "Genç Erkekler Kategorisi"nde üçüncü olarak kupa ve madalyaya kulaç attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sani Konukoğlu Ali Emre Belediye Eğitim Yerel Spor Güncel Haberler

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