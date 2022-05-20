Dünya şampiyonu Alleben'den - Haberler

Dünya Okul Sporları (ISF) International School Federation organizasyonunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Kaan Kara, 50 Metre Kurbağalama disiplininde 28.67'lik derecesiyle Dünya 1.'si olarak tarihi bir başarıya imza attı. Şehitkamilli bir diğer sporcu Beril Öztürk ise organizasyonda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Fransa Normandiya'da 14-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük Okul Sporları Şampiyonası olma özelliğini taşıyan Gymnasiade Dünya Okul Sporları (ISF) International School Federation organizasyonunda, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Kaan Kara, 50 Metre Kurbağalama disiplininde 28.67'lik derecesiyle Dünya 1.'si oldu. Alleben Yüzme Havuzu'nda yetişen milli sporculardan Beril Öztürk'ün de yer aldığı 4x100 Metre Karışık Kadın Bayrak Takımı 4.18.99'luk derecesiyle Dünya 2.'si olarak önemli bir başarıya imza attı.

64 farklı ülkeden 3 bin 500 sporcunun 17 farklı spor dalında mücadele vereceği dev spor organizasyonunda Türkiye'yi temsilen atletizm, eskrim, okçuluk, cimnastik, judo, yüzme, taekwondo, güreş, boks, ragbi spor dallarında 163 sporcu madalya için ter döküyor. Uluslararası organizasyona yüzme branşında 2 sporcu kazandıran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzları bünyesinde Milli Takım sporcularının elde ettiği başarının ardından büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

"Şampiyonlar, rekortmenler yetiştirmeye devam edeceğiz"

Milli sporcular Kaan Kara ve Beril Öztürk'ün dünya sahnesinde elde ettiği başarıların ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Kaan ve Beril, bugüne kadar elde ettikleri büyük başarılarla bizleri hep gururlandırdılar. Onları, Fransa'ya uğurlarken bu platformda da büyük başarılar elde edeceklerine gönülden inanıyorduk. Altın kulaçlarımız, kulvarlarda muhteşem bir performans sergileyerek Dünya 1.'si ve Dünya 2.'si oldular. Tarifi çok mümkün olmayan büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İnşallah başarı haberleri gelmeye devam edecek. Büyük emeklerin sonucunda gelen bu başarılar, spora gönül veren tüm çocuklarımıza ve gençlerimize örnek oluyor. Şampiyonlar, rekortmenler yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor