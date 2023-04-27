Beril Tozlu, Bilecik Belediyespor'da

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü, Kayseri Atletikspor'da forma giyen Beril Tozlu'yu kadrosuna kattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü dış transferde 2022-2023 sezonunda Kayseri Atletikspor forma giyen Beril Tozlu'yu transfer etti. 2000 doğumlu 1.65 boyunda, 23 yaşındaki başarılı oyuncu 2023-2024 sezonu öncesi Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü forması ile mücadele edecek. Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımız 2000 doğumlu libero mevkiinde görev yapan Beril Tozlu ile anlaşma sağlamıştır. Sakatlıksız ve başarı sezonlara birlikte Beril Tozlu" denildi.

Öte yandan Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü, Kayseri Atletikspor'dan ilk olarak Esra İnce'yi kadrosuna dahil etmişti. - KAYSERİ