Yalovalı masa tenisçi Duru Beril Türkiye 4'üncüsü oldu

Yalova Belediyespor'un başarılı masa tenisi oyuncusu Duru Beril Tok, 15-16 nisan tarihleri arası düzenlenen minikler Türkiye Şampiyonası'nda 4'ncü oldu.

Amasya'da düzenlenen Minikler Türkiye Kupası Masa Tenisi kızlar kategorisinde turnuvaya katılan 145 sporcu arasında yer alan Duru Beril Tok, kendi kategorisinde göstermiş olduğu başarılı performansla dikkati çekti. Şampiyonada kendi kategorisinde müsabakalara çıkan ve bunu madalyayla taçlandırarak Yalova'ya madalya kazandıran Duru Beril Tok'un başarısından dolayı kutladı. - YALOVA