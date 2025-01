Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi AKM'de Sanatseverlerle Buluştu

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun günlüklerinden esinlenerek hazırlanan "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluştu.

Proje yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman'ın yaptığı, fiziksel ve dijitalin kombinasyonu sergi, Kahlo'nun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Cengiz Ayyıldız, Kahlo'nun yalnızca sanatına atıfta bulunan ya da onunla ilgili veren bir sergi olmadığının altını çizerek, hayatının da sergide anlatıldığını dile getirdi.

"Bu sergide günlüklerin tamamının ziyaretçilerle buluşacağı bir kreasyon var"

Ayyıldız, Kahlo'nun birçok kişiye ilham olduğunun altını çizerek, "İlk sergimizi Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirmiştik. Yaklaşık bir ay boyunca İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşmuştu. Çok yoğun bir ilgi vardı. 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Daha sonra da Antalya'da yine Kültür Yolu Festivali kapsamında orada da 20 bin küsur ziyaretçiye ulaştı. Dolayısıyla bu çok yoğun ilgi üzerine sergiyi özellikle İstanbul'daki sanatseverlerle bir kez daha buluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Sanatçının günlüklerindeki her sayfanın sergilendiğini aktaran Ayyıldız, "52 farklı sayfa, 52 farklı hikaye ziyaretçilerle buluşacak. Çünkü aslında standart bir yazıyla günlük yaşantısını anlatan bir günlük hazırlamamış Frida. Sanatını oraya da yansıtmış. Her sayfasında çok ciddi çizimleri ve epik anlatımla hayatındaki önemli zamanları, insanları, kişileri, vakaları aktarmış. O yüzden bu sergide günlüklerin tamamının ziyaretçilere buluşacağı bir kreasyon var." dedi.

Cengiz Ayyıldız, yapılan çeşitli sergilerde Kahlo'nun hayatının anlatıldığını, ancak bu serginin hem günlüklerin anlatılması hem de fiziksel ve dijital yöntemlerin bir arada kullanmasıyla farklılaştığını ifade etti.

Türk sanatçıların Frida'nın günlükleri içerisindeki brief ile hazırladıkları veri heykelleri ile yapay zeka dijital heykellerin de sergide yer aldığını dile getiren Ayyıldız, "Mesela 'Bugün Frida yaşasaydı neye benzeyecekti?' Yapay zeka ile 4 farklı algoritmayla Frida günümüzde yaşasaydı nasıl görünecekti, nasıl giyinecekti konusuyla ilgili bir bölüm de var Her bir çalışmanın onayı da Meksika'dan, Frida Kahlo Corporation'dan geliyor. Çünkü dünyada lisans sahibi Frida Kahlo Corporation. Biz de onlarla görüşerek, onların iş birliğinde sergiyi düzenliyoruz. Her biri onların onayından geçerek çok ciddi bir editoryal çalışmayla hazırlandı." diye konuştu.

Sergide yeni nesil teknoloji kullanıldı

Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş interaktif deneyim alanlarından dijital enstalasyonlara kadar birçok yeni nesil teknolojinin kullanıldığı sergi, ölümünden 70 yıl sonra bile Kahlo'nun evrenini görme imkanı sağlıyor.

Frida Kahlo'nun aşkı Diego Rivera, ilham kaynağı olarak sanatındaki duygusal fırtınalara yön verirken, ilişkinin izleri de sergide görülebiliyor.

Günlüklerde yer alan düşünceler, duygular ve ilham kaynaklarıyla doğrudan bir etkileşim kurma fırsatı sunan sergi, ziyaretçilere unutamayacağı benzersiz bir deneyim vadediyor.

İlk açıldığında yoğun ilgi gören sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında İstanbul ve Antalya'da sanatseverlerle buluşmuştu. Sergiyi iki ayda 70 binin üzerinde kişi ziyaret etmişti.

Sergi 23 Mart'a kadar AKM'de görülebilir.

Frida Kahlo kimdir?

Meksika'da 1907'de doğan Frida Kahlo, yaşamı boyunca çok büyük sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Henüz 6 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağını tam olarak kullanamayan Kahlo, 18 yaşında geçirdiği trafik kazasından sonra da 32 kez ameliyat oldu ve uzun süre yatağa mahkum kaldı.

Kahlo, ailesinin teşvikiyle resim yapmaya başladı. Babası, resim çizebilmesi için kızının yatağının bulunduğu odanın tavanına ayna taktırınca, Kahlo bu zorluklardan güçlü bir sanatçı olarak çıktı.

Yatakta aynadan gördüklerini çizmeye başlayan sanatçının 143 eserinden 55'i fiziksel yaraların dışavurumuyla tablolarına yansıdı.

Yaşadıklarına rağmen hayatı boyunca güçlü ve kararlı olan Kahlo, Meksika kültürünü yansıtan eserleri ve özellikle kadınlara ilham veren güçlü duruşuyla dünya sanat tarihine damga vurdu.