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Fransız muhalif vekiller İsrail'in saldırılarını durdurmasını istedi

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Fransa'da muhalif vekiller, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını durdurmasına hükmettiği karara destek verdi ve savaş suçlularının cezalandırılmasını istedi.

Fransa'da muhalif vekiller, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurmasına hükmettiği karara destek verdi ve savaş suçlularının cezalandırılmasını istedi.

Fransa'da Filistin'e verdiği destekle öne çıkan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili David Guiraud, X hesabından yaptığı paylaşımda, UAD'nin İsrail'in Refah'a saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiğini aktararak, "Savaş suçluları cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Guiraud, UAD'nin İsrail'e karşı aldığı yeni tedbir kararının, "Fransa'da soykırım propagandacılarını, gerçeklerle ve uluslararası hukukla yüzleşmek zorunda bıraktığını" belirtti.

LFI milletvekili Thomas Portes ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletlerin (BM) 1,3 milyon sivili koruma altına almak ve UAD kararlarının uygulandığından emin olmak için Refah'a barış gücü göndermesi gerektiğini vurguladı.

Portes, paylaşımında "Soykırımı durdurun." ifadesine yer verdi.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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