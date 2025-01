FOTOGEN 40. Yılını 'Kare Kare İstanbul' Sergisiyle Kutluyor

FOTOGEN Fotoğraf Sanatı Derneği, 40. yıl dönümünü "Kare Kare İstanbul" başlıklı fotoğraf sergisiyle kutluyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açılan sergide, 40 fotoğraf sanatçısının 240 fotoğrafı yer alıyor.

Serginin küratörlüğünü, aynı zamanda derneğin yönetim kurulu başkanı da olan fotoğraf sanatçısı Zehra Çöplü üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çöplü, sergi için farklı bir format geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fotoğraf sanatının günümüzdeki en başarılı 40 sanatçısı, gölgenin izine, ışığın peşine düşerek, İstanbul'u kare kare fotoğrafladı. Sergiye katılan her sanatçı, toplam 6 adet siyah beyaz kare fotoğraf ile kendi İstanbul hikayesini yarattı. Her gün, her saat, her dakika değişim geçiren İstanbul'u yeniden keşfetti. 6 fotoğraf, kendi içinde, teknik, konu, üslup bütünlüğü ile bir foto-hikaye oluşturdu. Böylece tamamı kare fotoğraflardan oluşan, izleyene İstanbul'u yaşatacak içerik ve zenginlikte olağanüstü bir şehir hikayesi ortaya çıktı. Sanatçılar, gerçekten hayale uzanan bir zenginlik ile şehrin hafızasına izlerini bıraktı."

Sergide Zehra Çöplü ile Agop Ezgilioğlu, Ahmet Gürol, Ali Balkı, Alphan Yılmazmaden, Atilla Buğdaycı, Ayşe B. Arıkan, Aytül Akbaş, Berna İkiz, Bülent S. Vural, Celal Oflaz, Cengiz Sakarya, Devrim Daycan, Firdevs Sayılan, Habip Yanç, Hakan Çöplü, Hakan İlban, Haluk Akbaş, Hatice Karakan, İhsan Gerçelman, Mercan Mercin, Murat Sağmanlı, Nebiye Azak, Neslihan Akça, Nurcan Aydınlı, Olgun Doğanay, Oya Akkul, Öner Mangut, Özer Kanburoğlu, Özlem Kaya, Reyhan Bilir, Sadık Üçok, Salih İlban, Selda Acar, Selim Seval, Sevdiye Kurucu, Suat Kızıltaş, Şakir Kemerli, Teberik Kölgeli ve Yasemin Atasoy'un fotoğrafları yer alıyor.

Sergi, 1 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

FOTOGEN Fotoğraf Sanatı Derneği, 1985'te Sami Güner, Mehmet Bayhan, Seyit Ali Ak ve Nusret Nurdan Eren tarafından kuruldu.

Türkiye Fotoğraf Federasyonunun kurucu üyelerinden olan dernek, "Şinasi Barutçu Kupası"nı 36 yıldır, "Sami Güner Kupası"nı 19 yıldır; FOTOGEN Gösteri Günleri'ni ise 18 yıldır devam ettiriyor.