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Fırat Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Kültür Park'a kadar yürüdü ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Üniversite yerleşkesindeki yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, Kültür Park'a kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin'de zulme dur de" ile "Bebek katliamı var" yazılı dövizler taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Yasin Kılıç, Filistin'e destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kılıç, Gazze'de yaşananların bir insanlık meselesi haline geldiğini ifade ederek, İsrail'in sivilleri, masum insanları katlettiğini belirtti.

Bu katliama dikkat çekmek istediklerini dile getiren Kılıç, "Filistin insanlık meselesidir. Ne mutlu sesini yükseltenlere ne mutlu haykırabilenlere." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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