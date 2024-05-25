Filistinli gruplar, İsrail'in Refah'a saldırılarına ilişkin UAD kararlarının uygulanması için çalışma talep etti

Filistinli gruplar, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Refah'a saldırılarına ilişkin kararlarının uygulanması için ciddi çalışma talebinde bulundu.

Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, " İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarının durması ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını teyit eden UAD'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun "Nazi ordusuna" benzetildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UAD kararlarının, işgalcinin çeşitli gerekçeler göstererek sorumluluktan kaçmasını sağlayacak erteleme veya engellere takılmadan uygulanması için tüm taraflardan gerçek ve ciddi çalışma talep ediyoruz. Tüm tarafları, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'ndan tamamen çekilmesi için çalışmaya davet ediyoruz."

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girebilecek yardımların mevcut insani krizi hafifletmeyecek kadar küçük bir adım olacağına işaret edilen açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın açılması gerektiği kaydedildi.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve İsrail'in suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 857 Filistinli öldürüldü, 80 bin 293 kişi yaralandı.