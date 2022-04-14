Evleriyle tüp bebek için biriktirdikleri paraları da yanan aileye devlet elini uzattı

İSTANBUL (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde, evleri ve tüp bebek için biriktirdikleri paraları yanan Balcı ailesinin evleri, Edirne Valiliği öncülüğünde yeniden yapılacak, tüp bebek tedavi masrafları da İstanbul'daki özel bir hastane tarafından karşılanacak.

Şerbettar köyünde oturan 12 yıllık evli Rasim (51) ve Hatun Balcı'nın (38) evinde 4 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, kısa sürede evi saran alevler sonrası ev tamamen kullanılamaz hale gelmişti

Evlerini kaybeden çiftin tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin liralık birikim de yanmıştı.

Vali Canalp ziyaret etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yangın nedeniyle zarar gören Balcı ailesini ziyaret etti.

Canalp'e ziyaretinde, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da eşlik etti.

Vali Canalp, Balcı ailesinin yaşadığı olay sonrası Türkiye'nin her yerinden yardım için telefonlar ve mesajlar aldıklarını söyledi.

Balcı ailesinin evlerini devlet imkanlarıyla yapacaklarını ifade eden Canalp, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Bakan Veysel Eroğlu'nun da aileye destek vereceklerini belirtti.

Yardım için ulaşan vatandaşlara, Soylu ve Eroğlu'na teşekkür eden Canalp, şunları kaydetti:

"Devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bir defa AFAD'dan alacağımız bir destek var. AFAD'ın dışında burada Havsa Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız destekleyecek.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının zaten halihazırda şu anda aileye nakdi olarak bir destekte bulundu. Çevre Vakfımızın da ihtiyaç duyulan betonu ücretsiz olarak yine ailemize temin edeceğiz. İl Özel özel idaresinden de iş makinalarımızla ailemize destek vermek suretiyle buradaki evi yeniden inşa etme imkanımız olacak."

Tüp bebek tedavisi için İstanbul'dan bir hastane destek olacak

Canalp, Hatun Balcı'nın tüp bebek tedavisi için de gerekli desteğin verileceğini ifade etti.

Tedavi için İstanbul'dan özel bir hastanenin destek olacağını aktaran Canalp, "Hatun hanım tüp bebek tedavisinin yarım kaldığı için üzüntülerini ifade etmişti. Buradan Hatun hanımın bu isteğini ailenin bu isteğini karşılıksız bırakmamak adına İstanbul'da özel bir hastanemiz, ailenin tüp bebek masraflarına sponsor olmayı ücretsiz olarak aşılamayı kabul ettiler. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıla ailemiz burada yeni evinin içerisinde evladıyla ya da evlatlarıyla beraber girecek inşallah." diye konuştu.

Vali Canalp'e teşekkür ettiler

Rasim Balcı da verilen desteklerden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Vali Canalp'e teşekkür eden Balcı, "Çok sağ olsunlar geldiler, bize destek oldular. Evimizin yeniden yapılacağı için çok mutluyuz. Evimiz olacak, inşallah çocuğumuz da olur." dedi.

Hatun Balcı da zor günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Gerekli yardımı gördüklerini dile getiren Balcı, "Çok şükür, gerekenin yapılacağı söylendi. Tüp bebek masrafının da karşılanacağını belirttiler. Çok sevindik." diye konuştu.