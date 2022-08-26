Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberi: Eskişehir'de ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Eskişehir haberi: Eskişehir'de ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı

Eskişehir habere göre ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde saman balyalarına çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde saman balyalarına çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar- Emirdağ kara yolu 6'ıncı kilometresindeki Aşağıkepen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yusuf Koç'un kontrolünden çıkan 61 DN 006 plakalı otomobil, yol kenarındaki saman balyalarına çarptı. Sürücü ile ters dönen otomobildeki Mustafa ve Halil İbrahim Koç yaralandı. 3 yaralı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sivrihisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title