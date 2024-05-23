Eskişehir'de şiddetli yağış ulaşımda aksamalara yol açtı
Eskişehir'de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde de aksama oldu. Ayrıca bazı tarım arazileri doludan zarar gördü.
Eskişehir'de şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Tramvay seferlerinde de bir süre aksama oldu.
Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TEKSAN Sanayi Sitesi, Eskişehir Toptancılar Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştuğu gözlendi.
Çifteler ilçesinde ise bazı tarım arazileri doludan zarar gördü.