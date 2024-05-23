Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de şiddetli yağış ulaşımda aksamalara yol açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde de aksama oldu. Ayrıca bazı tarım arazileri doludan zarar gördü.

Eskişehir'de şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Tramvay seferlerinde de bir süre aksama oldu.

Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TEKSAN Sanayi Sitesi, Eskişehir Toptancılar Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştuğu gözlendi.

Çifteler ilçesinde ise bazı tarım arazileri doludan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Hava Durumu Doğal Afetler Trafik Yaşam Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

 Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den 'Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok' çıkışı

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title