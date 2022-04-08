Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Haberler

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Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

SARICAKAYA, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Han ilçesinde 4, Sarıcakaya'da 2, Tepebaşı'da 1 ve Odunpazarı'nda 1 olmak üzere 8 enerji nakil kablosu hırsızlığı olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 600 metre enerji nakil kablosunu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Sarıcakaya, Eskişehir, Jandarma, Enerji, Güncel, Haberler

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