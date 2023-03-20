Eskişehir Büyükşehir Belediyesi senfoni orkestrasından depremzedeler yararına konser

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi senfoni orkestrası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler yararına düzenlenen konserlerine devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konser, dinleyicilerden ilgi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, orkestra şefliğini Portekizli şef Jose Ferreira Lobo'nun yaptığı konserde Türk keman virtüözü Cihat Aşkın ise solist olarak yer aldığı belirtildi.

Sanatçı Aşkın, yaptığı değerlendirmede, konserin, deprem sonrasında yapılan arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılan İspanya ve Portekizli ekiplerine teşekkür mahiyetinde olduğunu belirterek, dinleyicilere Eskişehir'deki depremzedelere yardımlarından dolayı teşekkür etti.