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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümünü kutladı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, ülkelerin özellikle son yıllarda iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle gelişmelerden hızlı haberdar olduğunu ve medya araçlarıyla kendini tüm dünyada ifade ettiğini belirtti.

Milli Mücadele'nin ve düşman işgallerine karşı direnişin hem halka hem de dünyaya duyurulması amacıyla AA'nın yayınlarına başladığını anlatan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920'den bu yana milli ajansımız olarak ulaştırdığı haber ve fotoğraflarla uluslararası kamuoyunda ülkemizin imajına büyük katkılar sağlamıştır. Kurulduğu yıllarda hatların bulunduğu bölgelere telgrafla bültenlerini ulaştıran Anadolu Ajansı, bültenlerin iletilemediği noktalara atlı haberciler ile haberleri ulaştırmış, ilerleyen yıllarda gerçekleşen iletişim teknolojilerinin yakın takipçisi olarak kendini yenilemiş ve geliştirmiştir."

Dijital çağda, doğru haber kadar yanlış haberin de aynı hızla yayıldığına dikkati çeken Çiftçi, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren ve ülkenin sesini duyuran AA'nın adeta bir sacayağı görevi üstlenip dünya haberciliğinin de önemli kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

AA'nın 104. yaşını kutlayan Vali Çiftçi, şunları kaydetti:

"AA, çeşitli dillerde yaptığı yayınlar ile Gazze'de uygulanan soykırımı da uluslararası kamuoyunda duyurmak suretiyle etkin rol üstlendi ve üstlenmeye devam etmektedir. Enformasyon aktarımı açısından tüm iletişim teknolojilerini başarıyla kullanan AA, haber anlamında sağladığı üstünlüğü yetiştirdiği nitelikli muhabirler aracılığıyla aynı zamanda bir okul vazifesi üstlenerek sürdürmektedir. Bu vesileyle ülkemizin ilk asrına her yönüyle ışık tutan Anadolu Ajansına kuruluşunun 104. yıl dönümünde başarılar diliyor, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında halkımızı aydınlatmasını temenni ediyor, Ajans mensuplarına selam ve başarı dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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