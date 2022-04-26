Erzurum Ticaret Borsası
AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 88 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 88 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|7,00
|7,00
|7,00
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|88,00
|88,00
|88,00
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|84,00
|92,00
|86,46
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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