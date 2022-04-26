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Erzurum Ticaret Borsası

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 88 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg7,007,007,00HTS
Et büyükbaşKg88,0088,0088,00HTS
Et küçükbaşKg84,0092,0086,46HTS
Kuru soğanKg4,004,004,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Erzurum, Ticaret, Güncel, Haberler

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