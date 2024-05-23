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Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

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Erzurum'da bir iş merkezinde çıkan tartışmada oğlu tarafından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Çaykara Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki ofiste Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.T.A, emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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