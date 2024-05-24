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Erzurum'da bir kişi karısını silahla öldürdü

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, Halil C isimli bir kişi karısı Hamgül C'yi silahla öldürdü. Olayın ardından Halil C, polis ekiplerine teslim oldu. Cenaze ise Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişi, karısını evde silahla öldürüp polis ekiplerine teslim oldu.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Halil C (71), evinde karısı Hamgül C'yi (73) silahla öldürdü.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından Halil C, mahalledeki bir çay ocağında polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Palandöken Erzurum Olay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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