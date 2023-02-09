ENKAZDAN 12 SAAT SONRA 2 ÇOCUĞUYLA KURTARILAN ANNE ÜFLEYEREK ÇOCUKLARIMA NEFES ALDIRDIM

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'teki evlerinin enkazından 12 saat sonra çocukları Resul Yakup (6) ve kızı Aybike (2) ile yaralı olarak kurtarılan Kader Ercan (30), tedavi için getirildikleri Bursa'da yaşadığı felaketi anlattı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'teki evlerinin enkazından 12 saat sonra çocukları Resul Yakup (6) ve kızı Aybike (2) ile yaralı olarak kurtarılan Kader Ercan (30), tedavi için getirildikleri Bursa'da yaşadığı felaketi anlattı. Deprem sırasında evlerinin beşik gibi sallandığı belirten Kader Ercan, Kızımı kucağıma alıp kaçarken, ev üzerimize yıkıldı. Yıkımda enkazın altında kızım kolumun altında, oğlum ise ayağının dibindeydi. Kızımı kaldırıp nefes almasını sağladım.ö dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan depremzedelerin anlattıkları yaşanan facianın boyunu ve acıyı bir kez daha gözler önüne serdi. İlk deprem sırasında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan evlerinin enkazında kalan anne Kader Ercan ile oğlu Resul Yakup ve kızı Aybike Ercan, saatlerce yardım bekledi. Olay sırasında çalıştığı benzin istasyonunda bulunan Abdullah Ercan, ailesinin enkaz altında kaldığını öğrenince evlerine koştu. Abdulkadir Ercan, beraberinde eşinin eniştesi ve yakınlarıyla birlikte enkazda kalan ailesini kurtarmak için kendi imkanlarıyla çalışma başlattı.

12 SAAT SONRA EŞİ VE ÇOCUKLARINI ENKAZDAN ÇIKARDI

Abdullah Ercan, 12 saat süren çalışma sonucu eşi ve 2 çocuğunu enkazdan yaralı olarak çıkardı. Kader Ercan ile 2 çocuğuna ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Buradaki tedavisinin ardından ağabeyi Murat Özel aracılığıyla Bursa'nın İnegöl ilçesine getirilen Kader Ercan ile 2 çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

'ÜFLEYEREK ÇOCUKLARIMA NEFES ALDIRDIM'

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan Kader Ercan, çocuklarının enkaz altıda nefes alması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Beşik gibi sallandıklarını Kader Ercan, Gece uyandım, resmen yıkımdı. Oğlumu uyandırdım. Kızımı kucağıma alıp kaçarken, ev üzerimize yıkıldı. Yıkımda enkazın altında kızım kolumun altında, oğlum ise ayağımın dibindeydi. Kızımı kaldırıp nefes almasını sağladım. Üfleyerek çocuklarıma nefes aldırdım. Çok bağırdım ama sesimi duymadılar. Bir süre sonra ayağımızın altından bir ışık açıldı. O açılmasaydı biz nefes alamazdık. Sonra eşim ve eniştem geldi ve kıra kıra açtılar. 12 saat sonra enkazdan çıkarıldık. İnegöl'den ağabeyim gelip, bizi götürdü. dedi.

Tedavi altına alınan Kader Ercan ile çocuklarının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ile İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, aileyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. (DHA)