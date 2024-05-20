BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI #129689 Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 523 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 primle 2 bin 496 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yüzde 1,1 yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 523 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 140 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yüzde 1,1 yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 523 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor. Bugün altının ons fiyatı 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazelerken şu sıralarda yüzde 1,1 değer kazancıyla 2 bin 440 dolardan alıcı buluyor.

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