Engelliler İçin Mücadele Eden Çiftin Hikayesi

Elazığ'da yaşayan Kamile Atalay, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı şubesinin kurulmasına vesile olan, yıllarını engelliler için mücadeleyle geçiren eşi Ürfi Atalay bedensel engelli olunca vakfın sorumluluğunu üstlendi, hayatını özel bireylere adadı.

71 yaşındaki Ürfi Atalay, zihinsel engelli kızının da eğitim alması için kentte 1990 yılında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) şubesinin kurulmasına öncülük etti.

Yıllarını engelliler için mücadele ederek geçiren Atalay, 2012 yılında engelli çocukların yaptığı ürünleri satmak ve vakfın tanıtımını yapmak için İstanbul'a gitti.

Dönüş yolunda trafik kazası geçiren Atalay, ağır yaralandı. Omurilik yaralanması nedeniyle boynundan aşağısını hareket ettiremeyen Atalay, 62 yaşındaki eşi Kamile Atalay'ın desteğiyle yaşama bağlandı.

Kuruluşundan bu yana vakfın yönetim kurulu üyesi olan Kamile Atalay, geçen yıl yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Biri zihinsel engelli 3 çocuk annesi Atalay, bir yandan eşi, diğer yandan vakıftan hizmet alan onlarca özel bireyle yakından ilgileniyor.

"Çocuklarımızda gözle görülür iyileşme ve gelişme oldu"

Kamile Atalay, AA muhabirine, kızının zihinsel engelli olduğunu öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını ve yıllarca evladı için şifa aradığını söyledi.

Bir doktorun kızı için en iyi tedavinin eğitim olduğunu söylemesi üzerine eşinin öncülüğünde hayırseverlerin de desteğiyle vakfın şubesini kente kazandırdıklarını belirten Atalay, zamanla buradan eğitim alan özel birey sayısının arttığını ifade etti.

Atalay, şöyle devam etti:

"Uzman eğitmenler eşliğinde modern bu eğitim kurumunda çocuklara hizmet sunuyoruz. Çocuklarımızda gözle görülür iyileşme ve gelişme oldu. Çocuklarda gelişim fark edildikçe insanlarda bir güven oluştu ve çocuklarını getirmeye başladılar, 25'i aşkın öğrencimiz oldu. Bu kez kapasitemiz yetmeyince çocukları sıraya koymaya başladık. Gelen veliler 'Ne zaman bizim çocuğumuzu da alacaksınız?' diye soruyorlar. Böyle olunca yönetim kurulumuz arsa arayışına girdi. İl Özel İdaresinden 49 yıllığına arsa kiraladık ve okulumuzu büyüttük."

Merkezde, 5 uzman eğitimci, iki fizyoterapistin görev yaptığını anlatan Atalay, uzmanların öz bakım ve temel eğitim, fizyoterapistlerin ise fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunduğunu dile getirdi.

"Her şey onların mutluluğu için"

Bu emekle hem kızının hem de diğer engelli çocukların sıcak bir eğitim yuvasına kavuştuğunu vurgulayan Atalay, "Vakıftan önce sadece bir engelli çocuğum vardı, bugün yüzlerce çocuğum var. Onlarla anne şefkatiyle ilgileniyorum, birlikte hoşça vakit geçiriyoruz. İnşallah çok daha güzel yarınlar bizleri bekliyor. Her şey onların mutluluğu için." diye konuştu.

Kaza sonucu engelli duruma gelen eşinin başının tacı olduğunu ifade eden Atalay, birlikte yola çıktıklarını ve onun fikirlerinin her zaman kendisine yol gösterdiğini aktardı.

Ürfi Atalay da kazadan sonra doktorların en fazla birkaç yıl yaşayacağını söylediğini, eşinin özverili bakımı ve sevgisi sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Engelli kızları, kendisi ve vakıftan hizmet alan diğer engelli çocuklar adına eşine müteşekkir olduğunu dile getiren Atalay, "Bütün anneler değerlidir ancak engelli çocukları olan anneler bir kat daha elleri öpülesidir. Bu yürekliliğinden dolayı eşimi kutluyorum." dedi.