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Engelliler Haftası'nda Engelli Bireylerin El Emeği Sergisi Açılıyor

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Engelliler Haftası kapsamında Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde engelli bireylerin el emeği sergisi açılacak. Sergide, engelli bireylerin ürünleri ve Otizm ile Yaşayan Aileler Derneği'nin ürünleri yer alacak. Sergi, 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Engelliler Haftası kapsamında Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde engelli bireylerin el emeği sergisi açılacak.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli bireyleri topluma kazandırmak, sosyal hayatta görünür kılmak ve çeşitli aktivitelerle mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Engelsiz Koordinasyon Merkezi bünyesinde 4 yıldır devam eden kurslarda eğitim alan engelli bireyler, ürünlerini sergileme imkanı elde edecek.

Alparslan Türkeş Sosyal Tesisleri'nde 13 Mayıs Pazartesi günü açılışı yapılacak sergi, 17 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergide Otizm ile Yaşayan Aileler Derneğinin ürünleri de yer alacak.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sergiye tüm hemşehrilerini destek vermeye davet ederek, "Engelli kardeşlerimiz bizim bir parçamızdır. Onların bir şeylerle uğraştığını, meslek edindiklerini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu doğrultuda engelli bireylerimizin el emeği, göz nuru büyük çabalar sonucu ortaya çıkarttıkları ürünlerinin sunulacağı sergiye hemşehrilerimi davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Engelliler Haftası Otizm Bafra Kültür Sanat Güncel Haberler

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