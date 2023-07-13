Engelli ikizlere beyzbol sopalı saldırı

Silivri'de engelli ve epilepsi hastası olan ikiz kardeşler, sahilde otururken bir grup tarafından beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ikizlerden biri baygınlık geçirdi. Saldırganlar ise polis tarafından yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.