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Endonezya'nın Yeniden Faaliyete Geçen Merapi Yanardağı'nda Hareketlilik Sürüyor

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Endonezya'nın Yeniden Faaliyete Geçen Merapi Yanardağı'nda Hareketlilik Sürüyor

MAGELANG, 28 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Magelang kentinin Srumbung köyünden görülen Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik maddeler, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

MAGELANG, 28 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Magelang kentinin Srumbung köyünden görülen Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik maddeler, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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