Endonezya'nın Yeniden Faaliyete Geçen Merapi Yanardağı'nda Hareketlilik Sürüyor
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MAGELANG, 28 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Magelang kentinin Srumbung köyünden görülen Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik maddeler, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
MAGELANG, 28 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Magelang kentinin Srumbung köyünden görülen Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik maddeler, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel