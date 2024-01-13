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Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit düşen kahraman evlatlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaralı Mehmetçiklere acil şifa temennisinde bulundu. Ayrıca, kederli ailelerin acısını yürekten paylaştığını belirtti ve milletin başının sağ olsun dileğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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