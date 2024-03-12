Üye Girişi
Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı

Güncelleme:

Emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen kanun yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte ceza muhakemesi ve bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı.

Emeklililere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen ve kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Mart'ta kabul edilerek yasalaşan ve emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılmasını öngören 42 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla getirilen düzenlemeler şöyle:

"- Kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak. Toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği bulunmasa dahi kişiliğinin veya mal varlığının korunması bakımından gerekli görülmesi halinde kısıtlanabilecek. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, hapis cezasının infazına başlandığını derhal vesayet makamına bildirecek. Vesayet makamı karar vermeden önce hükümlüyü dinleyecek. Kanun'un kayyumluğa ilişkin hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu düzenleme için de uygulanacak.

Anayasa Mahkemesi kararı gereğince Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya karar verilebilmesi için aranan resmi sağlık kurulu raporunun temini amacıyla, yasanın "usul" başlıklı madde hükümlerine başvurulabilecek.

Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin hukuka uygun bir şekilde sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkacak. Hapis halinin devamı süresince vesayetin sona erdirilmesi, toplam 5 yıldan az olan hapis cezasının infazına bağlı olarak verilen kısıtlama kararları bakımından kişinin isteminin bulunması ve toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazına bağlı olarak verilen kısıtlama kararları bakımından kişinin talebi üzerine kişiliğinin veya mal varlığının korunması sebebinin ortadan kalkması halinde mümkün olacak.

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

TCK'de belirtilen "Devletin güvenliğine karşı suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza, yarısına kadar indirilebilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında, sanığa yüklenen suçtan dolayı yargılama sonunda hükmolunan ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek."

Kaynak: ANKA / Güncel

Hukuk Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? DEVA Partisi Efeler adayı Osman Yasin Uzdu kimdir? 2024 DEVA Partisi Aydın Efeler belediye başkan adayı kim oldu? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? DEVA Partisi Didim adayı Ayşe Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Aydın Didim belediye başkan adayı kim oldu? 12 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! DEVA Partisi Serik adayı Emrah Delen kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Serik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Muratpaşa adayı Hatice Usta kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Muratpaşa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Manavgat adayı Zübeyir Sarıkaya kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Manavgat belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kumluca adayı Veysel Akın kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Kumluca belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Konyaaltı adayı Şafak Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Konyaaltı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kepez adayı Hakan Emre Karaşin kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Kepez belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gündoğmuş adayı Mehmet Eser kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Gündoğmuş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Finike adayı Mehmet Selçuk Sazak kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Finike belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Döşemealtı adayı Eyüp Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Alanya adayı Cem Sak kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Alanya belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title