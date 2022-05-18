Elon Musk Twitter'ı satın alacak mı? Birinci ağızdan açıklama! - Haberler

Elon Musk ile Twitter arasındaki belirsizlik sürüyor. İş insanı, geçtiğimiz hafta platformun sahte ve spam hesaplarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından satın alma işlemlerini askıya aldı. Söz konusu veriler doğrulana kadar hiçbir şey yapmayacağını dile getiren Musk, şimdiye dek kararından geri adım atmadı.

Twitter, sahte ve spam hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden daha azına denk geldiğini iddia etse de yayınlanan raporlar bu durumun tam tersini gösteriyor. Peki bu şartlar altında anlaşma olacak mı? Kısa süre önce konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Twitter: Anlaşmanın olacağını taahhüt ediyoruz

Bugüne dek yaşanan gelişmeler doğrultusunda Elon Musk'ın Twitter'ın sahte ve spam hesap açıklamasına inanmadığını söyleyebiliriz. Zira platformun açıkladığı bu oran, konuyla ilgili paylaşılan raporlara bakacak olursak, bir hayli düşük seviyede.

Ortalık karıştı: Elon Musk, Twitter ile dalga geçti!

Örneğin geçtiğimiz günlerde SparkToro ve Followerwonk adlı üçüncü taraf araştırma firmaları, yayınladığı raporunda Twitter'da son 90 gün içerisinde aktif olan 44 bin 58 hesabın yüzde 19,42'sinin sahte veya spam olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca 93,4 milyon takipçisi bulunan Elon Musk'ın da son 90 gün içerisinde aktif olan 26,8 milyon takipçisinin ise yüzde 23,42'si sahte veya spam hesaplardan oluşuyor.

Yapılan araştırmada son 90 gün kriterinin çıkarılması halinde Elon Musk'ın takipçilerinin tahmini yüzde 70,23'lük kısmının sahte veya spam olabileceğine vurgu yapıldı. Yani bu veriler, Twitter'ınkinin 4 katı diyebiliriz.

Twitter, bu anlaşmazlığa rağmen anlaşmanın olumlu bir şekilde tamamlanacağına inanıyor. Şirket, dün gece yayınlanan SEC dosyasında anlaşmanın fiyat ve şartlarda herhangi bir değişiklik olmadan en kısa sürede tamamlanacağını taahhüt etti.

Elon Musk, Twitter anlaşmasında fiyat düşürmek istiyor!

Burada önemli bir detayın daha olduğunu belirtelim. Zira Bloomberg'in aktardığına göre Elon Musk, sahte ve spam hesap sayılarının beklenenden yüksek çıkması sonrası anlaşmanın fiyatını düşürmek istiyor. Ancak şimdilik bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yok.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, Twitter'ı satın alır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel