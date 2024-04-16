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Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi

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Elazığ'da dağ keçileri böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri Karakoçan ilçesi Hamurkesen köyünde görüntülendi. Dağlık alanda yiyecek arayan dağ keçileri bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karakoçan Elazığ Güncel Haberler

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