Elazığ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Elazığ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "cemre" adı verilen operasyon kapsamında, 5 otel ve pansiyonda fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.