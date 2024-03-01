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Elazığ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Elazığ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "cemre" adı verilen operasyon kapsamında, 5 otel ve pansiyonda fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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