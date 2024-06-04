Di Marzio kimdir? Di Marzio kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Burhan Kuzu hakkında araştırmalar yapılıyor. Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi!

Dİ MARZİO KİMDİR?

Di Marzio, dünyaca ünlü İtalyan gazetecidir.

28 Mart 1974'tedünyaya gelen Di Marzio 50yaşındadır. Castellammare di Stabia, İtalya doğumlu olan Di Marzio, spor dünyasında yakından tanınıyor.