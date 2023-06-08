Elazığ'da 600 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı, 6 Kişiye İdari Para Cezası

Elazığ'da doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı' kapsamında 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Ancak kent kırsalında yapılan denetimlerde usulsüz keklik avı yaptığı tespit edilen 6 kişiye idari para cezası uygulandı.